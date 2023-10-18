"‏السديس": نستشرف المستقبل المزهر بقيادة الملك وولي عهده

وأردف: نستذكر في هذه المناسبة المجيدة؛ تلك القرارات الصائبة الحكيمة، التي أسهمت في تسريع عجلة التطور والازدهار، والتنمية والبناء لمملكتنا الحبيبة، وما صاحبها من وضع الخطط الاستراتيجية، واستشراف الرؤى المستقبلية، ومنها ما لحق بالحرمين الشريفين من العمارة الحسية والمعنوية، التي لا مثيل لها على مر التأريخ، ومنها ما صدر مؤخرًا من أمر ملكي كريم باستحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تعميقًا لدور الحرمين الديني الريادي عالميًا، وإيصالًا لصوت الإسلام الحق من الحرمين إلى أنحاء المعمورة.