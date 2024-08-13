"فلكية جدة": اقتران نادر بين المشتري والمريخ فجر الخميس

وقال أبو زاهرة: "الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام في أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر -كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة-، ويُطلق على مثل ذلك الحدث اسم "الاقتران العظيم" رغم ذلك سيكون اقتران المريخ والمشتري عرضاً رائعاً".