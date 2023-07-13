"إنجي" وصندوق الاستثمارات العامة يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة

وقعت شركة "إنجي"، المتخصصة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون وحلول إدارة المرافق المتكاملة، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة، وذلك بهدف بحث فرص تسهم في تعزيز مسيرة التحول في قطاع الطاقة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من فريدريك كلو، المدير العام للحلول المرنة ومبيعات التجزئة في شركة "إنجي" والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، ويزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، واستكشاف فرص تطوير مشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وبهذه المناسبة، صرّح فريديريك كلو، المدير العام للحلول المرنة ومبيعات التجزئة في شركة "إنجي"، قائلًا، "تعزز مذكرة التفاهم بين إنجي وصندوق الاستثمارات العامة فرص الشراكة الاستراتيجية في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمملكة ".
وأضاف، "يسعدنا في شركة إنجي المساهمة في دفع مسيرة التحول لقطاع الطاقة في المملكة، والمساهمة في تمكينها من تحقيق تطلعاتها وأهدافها الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر. وسوف تسهم شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة في وضع أسس راسخة لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتحويل المملكة إلى واحدة من أكبر مصدري الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم".
وسيعمل كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة "إنجي"، على تقييم جدوى فرص الشراكة، وصياغة استراتيجية مشتركة لتحديد أفضل سبل دخول السوق الدولية، وتأمين ترتيبات التصدير للجهات المستفيدة.
وستتيح مذكرة التفاهم لشركة "إنجي" العمل بشكل وثيق مع صندوق الاستثمارات العامة في تنويع منظومة الاقتصاد السعودي، وتعزيز قدراته التنافسية على الصعيد العالمي في مجال إنتاج وتوريد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.