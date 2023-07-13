"إنجي" وصندوق الاستثمارات العامة يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة

وأضاف، "يسعدنا في شركة إنجي المساهمة في دفع مسيرة التحول لقطاع الطاقة في المملكة، والمساهمة في تمكينها من تحقيق تطلعاتها وأهدافها الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر. وسوف تسهم شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة في وضع أسس راسخة لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتحويل المملكة إلى واحدة من أكبر مصدري الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم".