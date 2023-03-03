إعادة حفر ومعالجة وجاذبية.. 3 مراحل لـ"تطوير الواجهة البحرية لجدة التاريخية"

يجري العمل على تطوير الواجهة البحرية لجدة التاريخية، والذي دشن أعمالها التطويرية برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة في 12 من فبراير الماضي.
وتأتي أعمال التطوير ضمن مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في سبتمبر من عام 2021.
ويستمر المشروع لمدة سنتين وعلى 3 مراحل؛ حيث تتمثل المرحلة الأولى إعادة حفر منطقة البحر التي رُدمت نتيجة التوسع العمراني في العقود الماضية، وفي المرحلة الثانية يتم معالجة تلوث مياه بحيرة الأربعين وتطوير بنية تحتية لبناء منطقة حضرية وواجهة بحرية.
وتتضمن المرحلة الثالثة بناء مرسى لليخوت ومسطحات خضراء وجسورًا للمشاة ومرافق عامة لتكوين نسيج عمراني مستدام في منطقة البلد؛ حيث يهدف المشروع إلى استثمار تاريخ المنطقة وثقافتها وإعادة نسيجها العمراني، وخلق بيئة مستدامة تحيط بالواجهة البحرية تمثل رافدًا اقتصاديًا، وبناء وجهة جاذبة للأعمال تمكّن المشاريع الثقافية والإبداعية.