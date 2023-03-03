إعادة حفر ومعالجة وجاذبية.. 3 مراحل لـ"تطوير الواجهة البحرية لجدة التاريخية"

وتأتي أعمال التطوير ضمن مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في سبتمبر من عام 2021.