القبض على مواطن بالشرقية اقتنى وعرض كائنات مفترسة ومهدّدة بالانقراض

وأوضحت القوات، أنه تمّ تسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض، السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.