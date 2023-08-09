11 يومًا على دخول "سهيل".. "الزعاق": أوله "الطرف" والأجواء تتحسن في هذا التوقيت

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: يتبقى نجمان فقط على انتهاء "موسم القيظ" حيث يشمل 7 نجوم هي: (الثريا، وتويبع، والجوزاء الأول والثاني، والمرزم، والكليبين، وأول نجوم سهيل "الطرف").
وأضاف الزعاق: بقي 11 يومًا على دخول موسم سهيل، فيوم الأحد (20 أغسطس - 4 صفر)، أول أيام سهيل ويتزامن ذلك مع بداية الدراسة.
وتابع في فيديو أن أول نجوم سهيل يسمى الطرف لأنه يقع في طرف موسم القيظ، والعامة يسمونه القويظة، ونحن الآن في سادس تلك النجوم "الكليبين"، المأخوذة من اللفظة العربية "الكلب" أي شدة العطش.
ولفت إلى أنه مع دخول النجم الثاني من نجوم سهيل أول سبتمبر يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعًا مع مرور الأيام من آخر الليل، فالبوادر الوسمية تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وهبوب الرياح الجنوبية الرطبة التي تبدأ من آخر الليل .
وتابع: سمي سهيل بهذا لأن الأجواء تتسهل عند دخوله، والوسم سمي بهذا لأنه يسم الأرض بمطره، والعامة يعرفون دخول موسم الوسم بغياب نجم "قلب العقرب" المسمى بالأحيمر.