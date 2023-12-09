مذبحة لا مثيل لها بغزة.. "فيصل بن فرحان": موقف أمريكا الرافض لوقف إطلاق النار لا أفهمه

وأعرب عن اختلافه مع موقف أمريكا التي استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وقال خلال لقاء مع "PBS NewsHour": لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك"، كما أشار إلى شعوره بخيبة أمل، لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال المسألة.