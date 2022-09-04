بدعم "إغاثي" الملك.. "الأطراف الصناعية" بعدن يقدم خدماته الطبية لـ186 مستفيداً

قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ186 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقُدم خلال المشروع 362 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 70% ونسبة الإناث 30%، بينما شكلت نسبة النازحين 23% والمقيمين 77% من إجمالي المستفيدين، فيما صُنِّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ64 مريضاً شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قُدِّمت خدمات العلاج الطبيعي، تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 122 مريضاً.
ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي ومحاولة التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.