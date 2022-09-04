بدعم "إغاثي" الملك.. "الأطراف الصناعية" بعدن يقدم خدماته الطبية لـ186 مستفيداً

وقُدم خلال المشروع 362 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 70% ونسبة الإناث 30%، بينما شكلت نسبة النازحين 23% والمقيمين 77% من إجمالي المستفيدين، فيما صُنِّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ64 مريضاً شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قُدِّمت خدمات العلاج الطبيعي، تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 122 مريضاً.