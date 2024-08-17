علامة لنهاية الصيف.."الحصيني": أيام ويطل "سهيل" والأمطار مستمرة لهذا الموعد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن "سهيل" يدلق في ٢٠ صفر الموافق ٢٤غسطس، لكن مع وهج الشمس لا يمكن مشاهدته إلا في بداية سبتمبر.
وأوضح "الحصيني"؛ أن "سهيل" هو ثاني ألمع نجم في السماء ليلاً بعد الشعرى اليمانية، وظهوره بداية التغيُّر الفصلي تدريجياً وعلامة على نهاية الصيف، وهو من المواقيت وليس له تأثيرٌ على أجواء الأرض.
وأضاف: "هناك نجمٌ يظهر قبل سهيل ويشبهه فيظن بعض الناس أنه سهيل، ويسمَّى المحلف؛ حيث تقول العامة "سهيل مكذب العداد" لأن بعض الناس يظن أن المحلف سهيل فيحلف بذلك؛ فإذا ظهر تبيَّن سهيل الأصلي من المزيَّف".
وأشار "الحصيني"؛ إلى أنه وفقاً للنماذج، فالأمطار مستمرة على مناطق المملكة حتى نهاية هذا الشهر-إن شاء الله-.