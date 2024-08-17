علامة لنهاية الصيف.."الحصيني": أيام ويطل "سهيل" والأمطار مستمرة لهذا الموعد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن "سهيل" يدلق في ٢٠ صفر الموافق ٢٤غسطس، لكن مع وهج الشمس لا يمكن مشاهدته إلا في بداية سبتمبر.