طوال رمضان…"الإسلامية" تطلق البرنامج الرمضاني "مشكاة الصائمين" في موسمه الثالث

ويشمل البرنامج 30 حلقة ويتناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بشهر رمضان المبارك وفضائله وأحكامه، وعظمة التعبد والتقرب إلى الله؛ من خلال الذكر والدعاء، وقراءة القرآن، وأعمال الخير كافة، كما يتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان, والوقفات الإيمانية للصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح في تعلقهم وحبهم لهذا الشهر الفضيل.