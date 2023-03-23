طوال رمضان…"الإسلامية" تطلق البرنامج الرمضاني "مشكاة الصائمين" في موسمه الثالث

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي- بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، برنامجها الرمضاني "مشكاة الصائمين 3".
ويُعرض البرنامج يوميًّا في تمام الساعة الرابعة عصراً طيلة شهر رمضان المبارك، على شاشة قناة السعودية sbc، وكذلك قناة الوزارة على موقع اليوتيوب ومنصات التواصل الأخرى، ويشارك في تقديم البرنامج عدد من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم.
ويشمل البرنامج 30 حلقة ويتناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بشهر رمضان المبارك وفضائله وأحكامه، وعظمة التعبد والتقرب إلى الله؛ من خلال الذكر والدعاء، وقراءة القرآن، وأعمال الخير كافة، كما يتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان, والوقفات الإيمانية للصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح في تعلقهم وحبهم لهذا الشهر الفضيل.
ويأتي تنظيم هذا البرامج في إطار رسالة الوزارة الدعوية والإرشادية في نشر العلم الشرعي النافع، وتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم، وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.