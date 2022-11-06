"مالك ومالك" طالبا تعليم المخواة يُمثِّلان السعودية في مسابقة "تحدي علوم المستقبل" بالإمارات

بترشيح من وزارة التعليم لتمثيل الوطن ضمن فِرق السعودية المشاركة في مسابقة "تحدي علوم المستقبل" في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، التي يُنظِّمها مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار في عامها الثاني، تأهَّل فريق جيل الرؤية من متوسطة الفيصلية بالمخواة، ويمثله الطالبان مالك سعيد أحمد العمري ومالك عبدالله خميس الغامدي.
من جانبه، ثمَّن مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق هذا المنجز مهنئًا الطالبَيْن وأسرتَيْهما، ومثمنًا جهود المشرف على الفريق أحمد بن علي العمري، ومتابعة مدير المدرسة الأستاذ يحيى موسى العمري، ومنسق المسابقة الأستاذ جار الله أحمد العمري، وفريق العمل بقِسم الموهوبين بتعليم المخواة.. متمنيًا للفريق التمثيل المشرف للوطن، وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية.
وأكد "الجالوق" أن هذا التشريف نتاج ما توفِّره حكومتنا الرشيدة من دعم منقطع النظير للطلاب للموهوبين؛ وذلك بتوفير المُمكِّنات الداعمة لحضورهم في مختلف المحافل الدولية.
ورفع بهذه المناسبة التهنئة لأمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الوطني للتعليم جاء ليؤكد حرص سموه ومتابعته الدائمة التي كانت دومًا دافعًا قويًّا لتحقيق مختلف الإنجازات للتعليم.