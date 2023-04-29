فيديو.. أحد الرعايا الإيرانيين: رحلتنا من السودان إلى جدة كانت ميسرة.. وشكرًا للسعودية

وثّق مقطع فيديو، مشاعر أحد الرعايا الإيرانيين بعد وصوله إلى جدة على متن السفينة "أمانة".
وأوضح أن الرحلة من السودان إلى المملكة كانت ميسرة وممتعة وكأنها رحلة سفر وليس عملية إجلاء، والمملكة لم تقصر مع الرعايا المنقولين من السودان، وشكرًا للسعودية واهتمامها "بنجاة قرابة 2000 شخص من الخطر الداهم في السودان".
وأبدى المواطن الإيراني -في مقطع فيديو- سعادته بالزيارة الأولى له للمملكة؛ معبرًا عن امتنانه للضيافة الرائعة من قِبَل القيادات المتواجدة في جدة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد قدّم الشكر لقيادة المملكة على التعاون في إجلاء 65 شخصًا من رعايا إيران من السودان.
وكان "كنعاني" قد أفاد بأنه تم إجلاء 65 مواطنًا إيرانيًّا من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الساحلية، وتم نقلهم إلى ميناء جدة.
وقال في بيانه: "منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية الإيرانية مسألة الإجلاء الطارئ لـ65 إيرانيًّا يعيشون هناك، على جدول أعمالها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم نقل مواطنينا من الخرطوم بشكل آمن إلى مدينة بورتسودان ومن هناك تم نقلهم إلى ميناء جدة".
وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل هذه المجموعة من المواطنين من السعودية إلى إيران.