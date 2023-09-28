بالصور.. مساعد وزير التعليم يشارك طلاب الشرقية الاحتفال باليوم الوطني الـ93

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن مشاركة مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول مع أبنائها لطلاب في المدرسة تؤكد حرص وزارة التعليم على تعزيز المشاركات الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات واطلاعهم على قصة كفاح توحيدالوطن السعودي ودور قادة البلاد منذ تأسيسها في بناء هذه الدولة، والتفاف المواطنين والمواطنات حول قيادتهم الرشيدة منذ عهد الأجداد.