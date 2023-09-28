بالصور.. مساعد وزير التعليم يشارك طلاب الشرقية الاحتفال باليوم الوطني الـ93

شارك مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول، مرهف بن محمد المدني اليوم، طلاب مدرسة أبو عبيدة المتوسطة بالدمام، وبحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية والقيادات التعليمية احتفاء المدرسة بذكرى اليوم الوطني ٩٣.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن مشاركة مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول مع أبنائها لطلاب في المدرسة تؤكد حرص وزارة التعليم على تعزيز المشاركات الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات واطلاعهم على قصة كفاح توحيدالوطن السعودي ودور قادة البلاد منذ تأسيسها في بناء هذه الدولة، والتفاف المواطنين والمواطنات حول قيادتهم الرشيدة منذ عهد الأجداد.
وأضاف الباحص أن برنامج الاحتفاء تضمن فعاليات من إعداد الطلاب والمعلمين شملت العروض المرئية "نحلم ونحقق" و"مشاعر وطنية"، ولوحة شعرية تحمل عنوان "هل سألتم عن بلادي"، بالإضافة إلى مسرحية المونو دراما "وطن الخير"، وكذلك قصائد وطنية قدمها مجموعة من الطلاب، ومعرض للرسم، وختم الحفل بالعرضة السعودية والصور التذكارية.