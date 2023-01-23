لوحةٌ لـ"محمد بن ناصر" وقصةٌ وحِرَف يدوية.. المواهب تُثري "شتاء جازان"

كما استوقفت لوحات الفنان السعودي ماجد بن علي حملي، زوار المهرجان خلال مشاركته في معرض "فنن"، والتي دمج فيها الفن التشكيلي بالخط العربي، وبعض أعمال الحِرَف اليدوية النادرة مثل الحفر على الزجاج، والحرق على الخوص والخشب والجلد الطبيعي، والطرْق على المعدن، واستخدام المسمار مع السلك المعدني والخيط، والورق المقهر، والكانفس، واستخدام الخوص "سعف النخل المنسوج".