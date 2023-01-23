لوحةٌ لـ"محمد بن ناصر" وقصةٌ وحِرَف يدوية.. المواهب تُثري "شتاء جازان"

تَجَلت مواهب الشباب السعودي من خلال مشاركاتهم المتنوعة في مختلف المجالات، بعرض أفكارهم وإبداعاتهم في مهرجان "شتاء جازان 23" الذي يقام هذا العام تحت شعار "أجمل وأدفا"، ويستمر لمدة شهرين.
وتتنوع الرؤى والأساليب التشكيلية في مشاركة الفنانين التشكيليين في المهرجان الذي يسعى إلى إبراز المواهب والقدرات الفنية التي جعلت من أعمالهم محط أنظار زائريه.
كما استوقفت لوحات الفنان السعودي ماجد بن علي حملي، زوار المهرجان خلال مشاركته في معرض "فنن"، والتي دمج فيها الفن التشكيلي بالخط العربي، وبعض أعمال الحِرَف اليدوية النادرة مثل الحفر على الزجاج، والحرق على الخوص والخشب والجلد الطبيعي، والطرْق على المعدن، واستخدام المسمار مع السلك المعدني والخيط، والورق المقهر، والكانفس، واستخدام الخوص "سعف النخل المنسوج".
وأوضح "حملي": "بداية الفن لدى انطلقت منذ الصغر؛ حيث كنت أحاكي وأرسم الخط العربي والكوفي، ومع الممارسة بدأت بفكرة دمج الخط بالرسم وعمل تصاميم فنيه بخامات متنوعة"؛ مبينًا أن من أبرز أعماله لوحة فنية تَمَيزت بخامة الحرق على الخوص للأمير محمد بن ناصر آل سعود أمير منطقة جازان، وكذلك لوحة أخرى تميزت بخامة الحفر (النحت) على الزجاج.