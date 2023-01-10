"إكسبو الحج".. استعراض خطط مبتكرة وذكية لتفويج الحجاج وإدارة الحشود

استعرضت وزارة الحج والعمرة من خلال المعرض المقام على هامش مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "إكسبو الحج", دور المنظومة الشاملة للتفويج في تخطيط وتنظيم حركة الحشود باستخدام بطاقة التفويج والكاميرات الذكية لمتابعة وقراءة التدفقات البشرية، وتنظيم حركتهم خلال رحلة الحج بالمشاعر المقدسة والحرم المكي، واستخدام قطار المشاعر المقدسة، ورصد كافة العمليات التفويجية لرحلة الحجاج من بداية قدومهم وصولًا إلى المنافذ المخصصة لمغادرتهم.