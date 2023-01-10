"إكسبو الحج".. استعراض خطط مبتكرة وذكية لتفويج الحجاج وإدارة الحشود

استعرضت وزارة الحج والعمرة من خلال المعرض المقام على هامش مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "إكسبو الحج", دور المنظومة الشاملة للتفويج في تخطيط وتنظيم حركة الحشود باستخدام بطاقة التفويج والكاميرات الذكية لمتابعة وقراءة التدفقات البشرية، وتنظيم حركتهم خلال رحلة الحج بالمشاعر المقدسة والحرم المكي، واستخدام قطار المشاعر المقدسة، ورصد كافة العمليات التفويجية لرحلة الحجاج من بداية قدومهم وصولًا إلى المنافذ المخصصة لمغادرتهم.
وقال مساعد مدير تخطيط ونقل وتفويج الحجاج بالوزارة علاء بخش: يأتي ذلك ضمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل وصول ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 .
وأعرب عن قناعته بأن إدارة النقل والحشود خلال موسم الحج، ضمن مساحة محدودة وخلال وقت محدد من التجارب العالمية الفريدة التي لا تتكرر حول العالم وتختص بها المملكة لما شرفها الله بخدمة حجاج بيت الله الحرام وسط تسخير المملكة كافة قدراتها البشرية والتقنية لضمان سلامة وصحة الحجيج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الحرارية بما يضمن انسيابية الحركة وأداء مناسك الحج بطمأنينة ويسر.