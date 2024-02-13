ضبط مخالف بمحمية الملك سلمان الملكية لارتكابه التخييم دون ترخيص وإشعاله النار

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ريال، وأن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصّصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3000) ريال.