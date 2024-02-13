ضبط مخالف بمحمية الملك سلمان الملكية لارتكابه التخييم دون ترخيص وإشعاله النار

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفتَي التخييم دون ترخيص، وإشعاله النار في غير الأماكن المخصّصة لها، بمحمية الملك سلمان الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ريال، وأن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصّصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثّت القوات على الإبلاغ عن أيّ حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.