مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يدشن وحدة تشخيص هشاشة العظام

نظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، محاضرة تخصصية توعوية بعنوان "المعايير الحديثة في رعاية مرضى هشاشة العظام والتطورات في التشخيص والعلاج "New Standards in Osteoporosis Care"، وذلك بالتزامن مع تدشين العمل بوحدة هشاشة العظام بالمستشفى.
واستهلت المحاضرة الترحيب بالحضور من الأطباء والكوادر التمريضية، تبع ذلك تقديم تعريف بمرض هشاشة العظام الواسع الإنتشار في المنطقة العربية، والذي يصيب الإنسان كلما تقدم في العمر، ويؤدي إلى ترقق العظم وسهولة كسره، وكذلك التوعية بأهمية فحص كثافة العظام والتطورات الحديثة في التشخيص والعلاج، والدفع بتأصيل ثقافة المشي والرياضة بشكل منتظم، والتغذية السليمة للحصول على المعادن الهامة لتقوية العظام كالكالسيوم والفسفور، بالإضافة للتعرض لأشعة الشمس وأهمية التوقف عن التدخين وتجنب المشروبات الغازية.
كما تم الحديث عن النهج متعدد التخصصات لتحسين مسارات علاج المرضى، وتحديد العلاجات المناسبة، وكيفية تعزيز النتائج السريرية لهشاشة العظام، وتقديم شرح عن منظور جراحة العظام، تبع ذلك تدشين وحدة هشاشة العظام في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي.
من جانبه أوضح الدكتور أنور الربيعة رئيس قسم العظام بالمستشفى، أن الوحدة يعمل بها فريق طبي متكامل على أعلى مستوى من التأهيل، ومكون من عدة تخصصات أبرزها استشاريي العظام والغدد الصماء والروماتيزم، وكذلك الأمراض الباطنية وطب الأسرة، ويتوفر بها أحدث الأجهزة التشخيصية العالمية. مؤكداً على أهمية إجراء الكشف المبكر لهشاشة العظام، وعلاجه في المراحل الأولى، بالإضافة إلى عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ومتابعة حالة المراجعين ما بين فترة وأخرى، للتأكد من تقبلهم للعلاج.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، حصل مؤخراً على الإعتماد الفضي من المؤسسة العالمية لهشاشة العظام في برنامج "Capture the Fracture"، والذي يهدف إلى تحسين برامج الرعاية اللاحقة للكسور، وكذك الوقاية من الكسور المتكررة، ويُعد هذا الإعتماد دليلاً على التزام المستشفى بأعلى المعايير في تشخيص وعلاج هشاشة العظام.