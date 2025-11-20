مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يدشن وحدة تشخيص هشاشة العظام

من جانبه أوضح الدكتور أنور الربيعة رئيس قسم العظام بالمستشفى، أن الوحدة يعمل بها فريق طبي متكامل على أعلى مستوى من التأهيل، ومكون من عدة تخصصات أبرزها استشاريي العظام والغدد الصماء والروماتيزم، وكذلك الأمراض الباطنية وطب الأسرة، ويتوفر بها أحدث الأجهزة التشخيصية العالمية. مؤكداً على أهمية إجراء الكشف المبكر لهشاشة العظام، وعلاجه في المراحل الأولى، بالإضافة إلى عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ومتابعة حالة المراجعين ما بين فترة وأخرى، للتأكد من تقبلهم للعلاج.