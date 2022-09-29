وكالة الطاقة الذرية تنتخب المملكة عضوًا في مجلس المحافظين حتى عام 2024



ويعتبر مجلس محافظي الوكالة الذي يتكون من 35 عضواً أحد أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، سيما فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة وعلى رأسها ملف الضمانات، والذي يعد مسؤولية الوكالة في التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار، كما يدرس البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.