اختتام المرحلة الأولى من برنامج "سفراء القيادة" بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

اختتم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أعمال المرحلة الأولى من برنامج “سفراء القيادة”، الذي يهدف إلى إعداد ممارسي التطوير المهني للقيادات المدرسية، ضمن مبادرة تطوير المعلمين وقيادات المدارس، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية السعودية 2030.
وشهدت المرحلة الأولى تدريب 52 مدربًا مركزيًا من مختلف إدارات التعليم بالمملكة، حيث عقدت على مجموعتين: الأولى خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2025، والثانية من 12 إلى 14 أكتوبر 2025.
وامتدت فعاليات البرنامج لثلاثة أيام من التعلّم المهني المكثّف، تناولت موضوعات في التيسير المهني، وتعليم الكبار، وآليات التطوير المهني الفعّال، وفنون الحوار والتحفيز على التفكير، عبر جلسات تفاعلية وعروض تطبيقية قدّمها ميسرو البرنامج.
وتأتي هذه المرحلة تمهيدًا لانعقاد المرحلة الثانية في منتصف نوفمبر المقبل، لاستكمال التدريب وتطبيق المهارات المكتسبة ميدانيًا، بما يمكّن المشاركين من تحويل المفاهيم إلى ممارسات قيادية مؤثرة في بيئاتهم التعليمية.
وأكد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أن برنامج “سفراء القيادة” يجسّد التزامه برفع كفاءة القيادات التعليمية وتمكينها من أدوات التطوير المهني المستدام، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير رأس المال البشري.