تكليف سليمان البسام رئيسًا تنفيذيًّا لشركة مطارات القابضة

أعلن مجلس إدارة شركة مطارات القابضة تكليف سليمان بن أحمد البسام رئيسًا تنفيذيًّا للشركة بدءًا من 25/ 9/ 2022م إلى 31/ 12/ 2022م، وتخويله بالصلاحيات المالية والإدارية للرئيس التنفيذي للشركة، إضافة لمهامه مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية.
ويمتلك البسام خبرات في قطاع الطيران المدني، وإنجازات وجهودًا على مدى 28 عامًا، شغل خلالها مناصب عدة؛ إذ عُيِّن مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني للعمليات، كما عُيِّن مساعدًا لرئيس الهيئة للخدمات المشتركة، ومساعدًا لرئيس الهيئة للمطارات، ومساعد الرئيس التنفيذي للعمليات (المشاريع، والمطارات، والتقنية)، ومستشارًا لرئيس الهيئة للحوكمة والمشاريع التنفيذية.
كما تولى البسام قيادة استراتيجية التحول في قطاع الطيران على مستوى السعودية. ومن إنجازاته على صعيد المبادرات قيادة اللجنة التوجيهية والإشرافية للمشروع الاستراتيجي للمملكة بنقل 28 مطارًا من هيئة الطيران المدني إلى مظلة شركة مطارات القابضة، والمساهمة في إطلاق مطار الملك عبدالعزيز بوصفه أكبر مطار في السعودية، إضافة إلى مساهمته في ربط 28 مطارًا عبر مركز عمليات رقمي، يدير الشبكات والاتصالات من موقع مركزي، كما أسس أول مركزَيْن لربط وإدارة ومراقبة شبكة مطارات السعودية (NOC)، ومركز مراقبة أمن معلومات المطارات (SOC)، إضافة إلى جهوده في تحديث أسطول ومنظومة الإطفاء والإنقاذ لجميع مطارات السعودية.
إضافة إلى أنه تم اختياره قائدًا لفريق الاتصال في قطاع الطيران أثناء جائحة COVID-19؛ إذ أُنيط به التنسيق مع الجهات الداخلية والدولية بشأن تبعات الجائحة، وعودة المواطنين الموجودين خارج السعودية عبر جميع مطارات السعودية.
كما ترأس اللجنة الإشرافية والتوجيهية لمشروع التخصيص في الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى كونه مستشارًا خاصًّا في مجلس المطارات الدولي ACI لمناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وتولى إعداد ملف ترشيح السعودية لاستضافة المقر الإقليمي للمجلس، وقد أُعلن مؤخرًا فوز المملكة العربية السعودية باستضافة المركز الإقليمي.
يُذكر أن البسام يحمل شهادة الماجستير في التكنولوجيا المتقدمة وإدارة الأعمال من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، كما أنه حصل على مدار سنوات عمله على العديد من الجوائز، وفي مقدمتها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية؛ لجهوده في قيادة منظومة المواصلات التي ساهمت في إنجاح قمة العشرين، كما اختارته مجلة CNMA ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي للتقنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2016.