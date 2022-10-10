تكليف سليمان البسام رئيسًا تنفيذيًّا لشركة مطارات القابضة

كما تولى البسام قيادة استراتيجية التحول في قطاع الطيران على مستوى السعودية. ومن إنجازاته على صعيد المبادرات قيادة اللجنة التوجيهية والإشرافية للمشروع الاستراتيجي للمملكة بنقل 28 مطارًا من هيئة الطيران المدني إلى مظلة شركة مطارات القابضة، والمساهمة في إطلاق مطار الملك عبدالعزيز بوصفه أكبر مطار في السعودية، إضافة إلى مساهمته في ربط 28 مطارًا عبر مركز عمليات رقمي، يدير الشبكات والاتصالات من موقع مركزي، كما أسس أول مركزَيْن لربط وإدارة ومراقبة شبكة مطارات السعودية (NOC)، ومركز مراقبة أمن معلومات المطارات (SOC)، إضافة إلى جهوده في تحديث أسطول ومنظومة الإطفاء والإنقاذ لجميع مطارات السعودية.