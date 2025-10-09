مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يزيل جلطة دماغية بتقنية القسطرة التداخلية وينقذ مسن من الشلل

وأضافت أن النتائج أظهرت انسداداً بالشريان الدماغي الأوسط في الجهة اليسرى من الدماغ، والمسؤول عن الحركة والكلام والإدراك، سارع الفريق الطبي إلى إجراء تدخل طبي عاجل عبر تقنية القسطرة التداخلية، لمحاصرة التبعات ومنع تطورها إلى السكتة الدماغية، حيث تمت إزالة الخثرة من الشريان السباتي، وتوسعة الشريان وإعادة حركة الدم إلى طبيعته، مؤكدة أن التدخل العلاجي تكلل بالنجاح التام، حيث نُقِل المراجع دون أية مضاعفات وبعلامات حيوية مستقرة إلى وحدة العناية المركزة I.C.U، وبقي قيد المراقبة الطبية لمدة "24" ساعة، وفي اليوم التالي للتدخل الطبي أعيد فحصه بالأشعة المقطعية مرة أخرى، فأظهرت النتائج عودة حركة الدم عبر الشريان إلى طبيعتها، فضلاً عن أنه استعاد القدرة على الحركة بنسبة "70%"، وكذلك تم التأكد من عدم وجود خثرة بالقلب عبر الأشعة التلفزيونية فوق الصوتية لعضلة القلب، والتحقق عبر التحاليل المخبرية من مستوى السكر والكولسترول، إضافة للأدوية اللازمة لمنع حدوث الجلطات في المستقبل.