"الزهراني": العمالة المنزليَّة تمارس الإسراف والهدر وعلى الأسر رقابتها ومساءلتها

وفي مقاله "إسراف العمالة (المنزليَّة)!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الزهراني": "تفدُ العمالة المنزليَّة من بيئات مختلفة، تتقاطع في مجموعها في نفس ظروف المعيشة المتدنِّية، التي يعيشونها في بلادهم، وهي ذات الظُّروف التي دفعتهم للمجيء إلينا، مع فارق المستوى المعيشي بين هنا وهناك، وهو ما يحتِّم أن تكون العمالة أكثر حرصًا على التَّوفير، وعدم الإسراف، وذلك تبعًا لظروف معيشتهم، إلَّا أنَّ الحقيقة تقول -وبالفم الملآن- أنَّ ذلك لا يحدث، بل تجدهم مع كلِّ تجربة استقدام ينهجون نهج ذات الإسراف، وكأنَّهم قد (تواصوا) به.. يدرك ذلك كلُّ مَن عايشهم، ورأى بعينه، وشهد على ذلك (جيبه)، أنَّ العمالة المنزليَّة جاءت إلى هنا دون أن يكون في اعتبار أيٍّ منهم الحرص على مال مَن استقدَمه، هذا إن لم يكن يمارس ذلك (الإسراف) مع سبق الإصرار، والترصُّد".