"الدعيلج": السعودية تحرص على توفير فرص غير مسبوقة لقطاع الطيران العالمي

عقب ذلك، قدّم أعضاء الوفد عرضًا تضمن نظرة عامة على الاستراتيجية الوطنية للطيران وأبرز منجزاتها، ودورها في تعزيز الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة، وتمكين استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، ولمحة عن مبادرتي خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم، وبرنامج الاستدامة البيئية لأنشطة الطيران المدني، اللتان مهدتا الطريق أمام بناء منظومة جوية متقدمة ورائدة، من شأنها تطوير مفهوم النقل والخدمات اللوجستية، والمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نبذة مختصرة عن قطاع المطارات السعودية، تتضمن آلية التنفيذ وحجم الاستثمارات وفرص الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على الاستثمار في قطاع الطيران السعودي وعوامل التمكين والحوافز.