ضبط أكثر من 5 آلاف لعبة إلكترونية مخالفة قبل وصولها إلى منافذ البيع

باشرت الفرق الميدانية بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الوقوف على عددٍ من المستودعات المخالفة لتخزين وتهريب الألعاب الإلكترونية المخالفة في عددٍ من المناطق، وضبطت أكثر من 5000 لعبة إلكترونية مخالفة تمّ إدخالها للمملكة بطرقٍ غير شرعية، وذلك قبل وصولها إلى منافذ البيع.