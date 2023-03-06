"لدينا الكثير لنتعلمه".. ما الهدف المختلف الذي حرص الرئيس الموزمبيقي على تحقيقه خلال زيارته للمملكة؟

لم تقتصر أهداف الزيارة الرسمية، التي قام بها رئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي السبت الماضي إلى المملكة، واستقبله خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أهداف تعزيز التعاون بين البلدين فحسب، فثمة هدف آخر مختلف عن الأهداف الاعتيادية للزيارات الرسمية لرؤساء ومسؤولي الدول، احتل أولوية بارزة لدى الرئيس الموزمبيقي، وحرص على تحقيقه، هو الاستفادة من تجربة النموذج التنموي الرائد الذي تطبقه المملكة، والمستمد من "رؤية 2030".