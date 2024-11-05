"نينجا" يقدم تجربة تسوّق فريدة لزوار "ملتقى بيبان"

يشارك تطبيق "نينجا" العلامة الأبرز في تطبيقات التوصيل والتجارة الإلكترونية في ملتقى "بيبان 2024"؛ حيث سيكون متواجدًا بمساحة مميزة تم تخصيصها لخدمة زوار الملتقى وتحويلها لمتجر ذكي يوفر تجربة تسوّق فريدة من خلال توفير شاشات تعمل باللمس، وإتاحة فرصة للحصول على العديد من المنتجات بشكل سهل وسريع؛ حيث تطوّع إدارة "نينجا" التقنيات الحديثة لتغيير مفهوم جودة حياة أفضل لعملائه، ويهدف تطبيق "نينجا" من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز تواجده وحضوره مع مجتمع الأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ودعم أهداف ملتقى "بيبان" الفريد من نوعه في تركيزه على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة باستعراض أعمالهم وتوسيع شبكاتهم التجارية.