"نينجا" يقدم تجربة تسوّق فريدة لزوار "ملتقى بيبان"
يشارك تطبيق "نينجا" العلامة الأبرز في تطبيقات التوصيل والتجارة الإلكترونية في ملتقى "بيبان 2024"؛ حيث سيكون متواجدًا بمساحة مميزة تم تخصيصها لخدمة زوار الملتقى وتحويلها لمتجر ذكي يوفر تجربة تسوّق فريدة من خلال توفير شاشات تعمل باللمس، وإتاحة فرصة للحصول على العديد من المنتجات بشكل سهل وسريع؛ حيث تطوّع إدارة "نينجا" التقنيات الحديثة لتغيير مفهوم جودة حياة أفضل لعملائه، ويهدف تطبيق "نينجا" من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز تواجده وحضوره مع مجتمع الأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ودعم أهداف ملتقى "بيبان" الفريد من نوعه في تركيزه على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة باستعراض أعمالهم وتوسيع شبكاتهم التجارية.
يذكر أن تطبيق "نينجا" يتميّز بتقديمه خدمة التوصيل السريع لأكثر من 16 ألف منتج من أقسام عديدة؛ مثل المقاضي، والمنتجات الطازجة، والمخبوزات، والحلويات، ومنتجات العناية، وغيرها، إلى باب المنزل في غضون 20-30 دقيقة في أكثر من 30 مدينة في السعودية. ويعمل التطبيق على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، في المملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت.
الجدير بالذكر أن "نينجا" توسع في أعماله مؤخرًا بإضافة آلاف المطاعم داخل التطبيق، مع المحافظة على مميزات تطبيق نينجا التي جعلتْه أكثر تطبيق تجاري تحميلًا في السعودية في 2023؛ ومنها سهولة الاستخدام، وسرعة التوصيل، والعروض المستمرة؛ حيث يتوفر الآن في التطبيق العديد من العروض الحصرية مع أكبر المطاعم والعلامات التجارية المعروفة.