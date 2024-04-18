استكمالًا لتشجير الأحياء السكنية.. برنامج "الرياض الخضراء" يصل إلى حي عرقة

وفي التفاصيل: تبدأ أعمال التشجير في حي عرقة يوم الخميس 9 شوال 1445هـ، الموافق 18 أبريل 2024، ويشهد حي عرقة زراعة 24 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 39 حديقة حي، وتشجير 8 مدارس و54 مسجدًا و4 مبان حكومية و69 كيلومترًا من الشوارع والممرات التي ستعزّز ربط عناصر الحي ورفع معدل خطوات المشي للفرد لأكثر من 6000 خطوة في اليوم؛ ما سيساهم في خفض نفقات الرعاية الصحية والحدّ من استهلاك الطاقة.