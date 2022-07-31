"الثعلي": الاستثمار السعودي في مصر تجاوز 53 مليار دولار ويخلق بيئة محفزة تتوافق مع رؤية 2030

قال رجل الأعمال علي بن خالد الثعلي إن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بوجود بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأكد ذلك زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الأخيرة إلى القاهرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات تكشف عن حجم التسهيلات الكبيرة الممنوحة المتبادلة بين البلدين، التي ساهمت بشكل كبير على توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي، حيث إن الاستثمارات السعودية في مصر لها أهمية كبيرة، وقد تجاوزت 53 مليار دولار تشمل جميع القطاعات.