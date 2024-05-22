بمطار إسنبوغا الدولي بأنقرة.. "مبادرة مكة" تطبق "الترميز" لضمان وصول الأمتعة

وقبل وصول الطائرة بـ 15 دقيقة، توجد جميع المركبات المخصصة لنقل الأمتعة إلى داخل المطار، ثم تبدأ عملية القراءة والتفقد في أربع نقاط؛ خشية فقد أحد الأمتعة، حيث تتم عملية التفقد الأولى فور وصولها، حيث لديها القدرة على قراءة أمتعة 400 حاج في 20 ثانية، وبعد اجتياز المنفذ السعودي يتم تفقدها للمرة الثانية، بعد ذلك يتم فرزها وتوزيعها على العربات حسب الألوان لنقلها، وبعد التحميل تتم عملية التفقد للمرة الثالثة، بعدها تتوجه العربات إلى الفنادق، ثم تتم عملية التفقد للمرة الرابعة، بعدها تسلم للحجاج. في حال تم فقد أحد الأمتعة يتم فورًا تحديدها وتتبعها لإعادتها.