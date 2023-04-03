بين ميلان وفاصل.. "مؤشر حرارة الرياض تاريخياً في أبريل" يبرزه "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن المؤشر التاريخي لدرجة الحرارة في شهر أبريل بالرياض.
وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 30 و36 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 24م، أو تتجاوز 40م، في حين يراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) بين 18 و24م، ونادراً ما تنخفض عن 22م أو تتجاوز 14م.
وأضاف، في تغريدة أخرى، أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصلٍ لآخر، فمثلاً في الرياض يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في العشرة الأولى من يونيو نحو ساعة و31 دقيقة (أول الصيف)، بينما في منتصف مارس وأواخر سبتمبر يكون الفرق أقصر ما يكون نحو ساعة و16 دقيقة (في الاعتداليْن الربيعي والخريفي).
وتابع يقول: "في ديسمبر (أول الشتاء) تعتدل الفترة الفاصلة لتصبح نحو ساعة و23 دقيقة، وباختصار، أطول فترة بين الفجر والشروق حينما يكون دخول الفجر مبكراً، كما في الصيف، والعلة في ذلك شدة ميلان زاوية الشمس".