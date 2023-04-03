بين ميلان وفاصل.. "مؤشر حرارة الرياض تاريخياً في أبريل" يبرزه "المسند"

وأضاف، في تغريدة أخرى، أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصلٍ لآخر، فمثلاً في الرياض يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في العشرة الأولى من يونيو نحو ساعة و31 دقيقة (أول الصيف)، بينما في منتصف مارس وأواخر سبتمبر يكون الفرق أقصر ما يكون نحو ساعة و16 دقيقة (في الاعتداليْن الربيعي والخريفي).