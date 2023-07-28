"سبق" توثِّق قصة أب وابنه عصاميَّيْن يدرسان بالحملة الصيفية لمحو الأمية بالقنفذة

ويشكل وجود دارس على مقاعد الدراسة في الحملة الصيفية أمرًا طبيعيًّا، بل هو ما جاء من أجله، ولكن نتوقف هنا عندما تنسج قصة جميلة، بطلاها شخصان عصاميان (أب وابنه) في مركز ملاقي الأودية شرق محافظة القنفذة، وكلاهما يجلس بشغف، ويتابع المعلم؛ ليأخذ منه ما يمكِّنه من القراءة والكتابة والحساب وحفظ قصار السور.