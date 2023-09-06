شاهد.. ضيوف منتدى التراث العالمي يزورون معرض "على خطى الرسول"

ومنحت هذه الزيارة الوفد الزائر فرصةً ثمينة للتعرف على ما يقدمه هذا المعرض الثقافي الإبداعي من محتوى مميزٍ يمزج بين الأسلوب المعاصر، والمحتوى الثقافي بطريقة استثنائية، مسلطًا الضوء على هجرة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- في عام 622م من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقد تعرّف الوفد خلال جولتهم على محطات تلك الرحلة النبوية التاريخية المهمة، وكيف أدت هذه الهجرة إلى ولادة مجتمع إسلامي يضم اليوم ما يصل إلى ملياري مسلم في العالم، ومنحتهم الزيارة فهمًا أعمق للهجرة النبوية الشريفة، وأهميتها التاريخية والثقافية، بعد أن تجولوا في أقسام المعرض المتنوعة، واطلعوا على مجموعة فريدة من التُحف والمقتنيات الثمينة التي تمثّل التراث الثقافي والإسلامي، بما في ذلك المنسوجات والمخطوطات والأعمال الفنية الفريدة، التي تعكس ثراء الحضارة الإسلامية.