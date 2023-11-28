"الندوة العالمية" توزّع الكسوة على مئات الأيتام في غينيا كوناكري

من جانبه، أعرب مدير مكتب الندوة العالمية في غينيا كوناكري د. محمد مختار جالو عن شكره العميم للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، على دعم هذه البرامج التنموية الهادفة لهذه الشريحة التي تحتاج إلى المساعدة والمساندة وتسهم بشكل إيجابي في تأهيلهم لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.