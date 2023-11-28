"الندوة العالمية" توزّع الكسوة على مئات الأيتام في غينيا كوناكري

نفّذ مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في غينيا كوناكري، برنامج توزيع الملابس (الكسوة) على أكثر من 300 يتيم ويتيمة في العاصمة كوناكري، إضافة إلى سداد الرسوم الدراسية عنهم.
وأبدت أسر الأيتام فرحتها الغامرة بجهود الندوة العالمية في رعايتها أبنائهم وإسهامها في كفالتهم وتعليمهم وتقديم البرامج الهادفة التي تنمي مهاراتهم وتقوّم سلوكياتهم وتسهم في تفوقهم الدراسي.
من جانبه، أعرب مدير مكتب الندوة العالمية في غينيا كوناكري د. محمد مختار جالو عن شكره العميم للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، على دعم هذه البرامج التنموية الهادفة لهذه الشريحة التي تحتاج إلى المساعدة والمساندة وتسهم بشكل إيجابي في تأهيلهم لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.