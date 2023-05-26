متخصص في مكافحة العدوى: الفيروسات التنفسية تقلّ خلال الصيف لكن لا تموت

وقال "حلواني": عادة تدخل الفيروسات التنفسية إلى الجسم عن طريق الفم والأنف، لكن الممرات الأنفية يكون بها دفاعات مناعية قوية وهي الأنسجة المخاطية، إلا أن الطقس البارد يبطئ القدرة على إزالة المخاط في الأنف، والذي يميل إلى الجفاف مع البرد، مما يسهل على الفيروسات أن تصيب الأجسام من خلال مرورها منه، بينما في الصيف ومع الرطوبة تزيد قدرة الأغشية المخاطية على الالتصاق بالفيروس ومنعه من العبور إلى الجسم، لذا تظل الفيروسات التنفسية سببًا من أسباب العدوى صيفًا وشتاءً، وتقل خلال الصيف ولكنها لا تموت.