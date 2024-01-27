"العجمي": إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية خطوة حاسمة نحو تعزيز التطور والابتكار بالمجال

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة بتحقيق الأمان الغذائي والمائي؛ حيث تسعى لتحقيق استدامة الموارد وتحسين الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحيوية المتقدمة. كما تلعب التقنية الحيوية دورًا حيويًّا في حماية البيئة، من خلال تطوير حلول مستدامة لمعالجة القضايا البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.