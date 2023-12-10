تحت شعار "واصل أثرك".. أمانة الطائف تستضيف أبناء جمعية "كهاتين" في اليوم العالمي للتطوع

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" بفرع الطائف تحت شعار "واصل أثرك"؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، حيث تضمنت المشاركة إقامة ركن تعريفي بالجمعية وتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها للأيتام وأسرهم، وإطلاق مبادرة تطوعية من الأيتام متمثلة بتقديم كسوة الشتاء لعمال النظافة بالأمانة، وغرس قيم التطوع السامية لدى الأيتام وذويهم لتحقيق رؤية المملكة نحو مليون متطوع.
من جانب آخر، أكدت يسرى البكري أخصائية البرامج والأنشطة أن هذه المشاركات لها دور كبير في تكوين شخصية الأبناء حيث تسهم في نشر قيمة التطوع بمفهومه التنموي وتعزيز السلوك الإيجابي المرتبط بالمحافظة على البيئة والإسهام في التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للمشاركات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية والخاصة بالتضامن مع الجمعية وفقًا للهدف الاستراتيجي وهو تعظيم الأثر التنموي على الأيتام وأسرهم لتعزيز مكانة اليتيم بالمجتمع.