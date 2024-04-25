"وقاء" يبدأ الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية بمنطقة حائل

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة حائل، فواز بن سعدي الرشيدي، أن الحملة تستهدف تحصين نصف مليون رأس من الأغنام وخمسمائة رأس من الأبقار في منطقة حائل، مشيرًا إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر لمدة شهرين بداية من اليوم الأحد الموافق 21 إبريل - 6 يونيو 2024م.