"وقاء" يبدأ الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية بمنطقة حائل

بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة حائل الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024م وذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.
وفي التفاصيل، أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة حائل، فواز بن سعدي الرشيدي، أن الحملة تستهدف تحصين نصف مليون رأس من الأغنام وخمسمائة رأس من الأبقار في منطقة حائل، مشيرًا إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر لمدة شهرين بداية من اليوم الأحد الموافق 21 إبريل - 6 يونيو 2024م.
ودعا فرع مركز وقاء بمنطقة حائل جميع مربي الماشية بالتقديم عبر منصة نما الإلكتروني للحصول على خدمة التحصين من خلال خدمة "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظة بقعاء، ومحافظة الحائط للتنسيق بهذا الشأن.
وتهدف الحملة إلى الوقاية والتوعية والتثقيف عن مرض الحمى القلاعية في المواشي لحماية الثروة الحيوانية واستدامتها.