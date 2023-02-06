أمير الرياض يُسلم "ابن سمار" جائزة بطل شوط بيرق المؤسس

سلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رجل الأعمال ومالك الإبل حامد بن سعود بن سمار، جائزة بطل بيرق المؤسس بلون الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة الذي نظم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.
وتصدّرت المنقية "سمارات" لمالكها حامد بن سعود بن سمار، المركز الأول في شوط بيرق المؤسس، لون الشعل، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة.
وعبر مالك "سمارات" عن سعادته بتحقيق بيرق المؤسس بمهرجان، قائلًا: إنه لقب غالٍ ويحمل اسم قائد عظيم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
وقدم "ابن سمار" الإنجاز بحصوله على البيرق والمركز الثاني لجمهوره العريض الذي له كل التقدير والمحبة على الحضور ودعم المشاركة بمهرجان المؤسس.
وقال: نحمد الله على توفيقه وحصول المنقية على البيرق وتصدرها في لون الشعل، لتكون الإبل الأولى في العالم في هذا اللون؛ لكون مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعد الأول في العالم على الإطلاق.
وأضاف: بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وصل المهرجان إلى العالم، وهذه بصمة فريدة في مجال الإبل، تؤكد قوة المهرجان ونجاحه الكبير الذي تحدثت عنه كل وسائل الإعلام الدولية.
وثمّن "ابن سمار" جهود نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، والعاملين فيه، لكي يظهر المهرجان بهذا التنظيم الرائع الذي يخدم المشاركين ويحفز رجال الأعمال للدخول في منافساته.
يُذكر أن فردية ابن سمار الحاكمة حققت المركز الأول بالصياهد والأول بمهرجان جزيلات العطا، حاليًا في دولة قطر الشقيقة.