أمير الرياض يُسلم "ابن سمار" جائزة بطل شوط بيرق المؤسس

وقال: نحمد الله على توفيقه وحصول المنقية على البيرق وتصدرها في لون الشعل، لتكون الإبل الأولى في العالم في هذا اللون؛ لكون مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعد الأول في العالم على الإطلاق.