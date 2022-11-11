شاهد من مطار حائل.. ركن لتسويق منتجات مهرجان العسل للقادمين للمنطقة

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل، بالتعاون مع مطار حائل الإقليمي؛ مبادرة تهدف لتسويق منتجات مهرجان العسل ومنتجات النحالين للقادمين إلى حائل في المطار من خلال ركن تم تجهيزه من قبل إدارة الفرع تعرض فيه أبرز منتجات مهرجان العسل، الذي تنظمه إدارة الفرع في منتزه السلام، بمشاركة أكثر من 35 نحالًا على مستوى المنطقة.
ويقدم منسوبو الفرع لزوار حائل في المطار هدايا نوعية من العسل والصناعات التحويلية؛ حيث قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني: إن هذه المبادرة هي تسويقية لمهرجان العسل ومنتجاته بالمنطقة دعمًا للنحالين.
وأشار إلى أن الركن شهد إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار طيلة اليومين الماضيين، ولاقت منتجات العسل استحسان الزوار، وقدم "الحسني" شكره وتقديره لإدارة مطار حائل الإقليمي على هذا التعاون لإنجاح هذه المبادرة.