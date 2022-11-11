شاهد من مطار حائل.. ركن لتسويق منتجات مهرجان العسل للقادمين للمنطقة

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل، بالتعاون مع مطار حائل الإقليمي؛ مبادرة تهدف لتسويق منتجات مهرجان العسل ومنتجات النحالين للقادمين إلى حائل في المطار من خلال ركن تم تجهيزه من قبل إدارة الفرع تعرض فيه أبرز منتجات مهرجان العسل، الذي تنظمه إدارة الفرع في منتزه السلام، بمشاركة أكثر من 35 نحالًا على مستوى المنطقة.