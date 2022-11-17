"ستيب السعودية" يعود إلى الرياض في 12 و13 من ديسمبر المقبل!

في هذا السياق تشارك نخبة من الشخصيات البارزة والمتخصصة في شتى مجالات التكنولوجيا، في أكثر من 40 جلسة حوارية شيقة، أبرزهم الدكتور نبيل عبدالقادر كوشك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC))، وتالا الجبري الشريكة في شركة "أتش أو إف كابيتال" HOF Capital))، وأحمد الجبرين الشريك في "ميراك كابيتال" (Merak Capital)، وأمل دخان الشريكة لدى "شركة غلوبال 500"، إضافة إلى عدد من المتحدثين الذين يمكنك الاستماع إليهم مباشرة! ترقب المزيد من التحديثات هنا.