"ستيب السعودية" يعود إلى الرياض في 12 و13 من ديسمبر المقبل!

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يعود مهرجان السعودية للتكنولوجيا والشركات الناشئة (ستيب السعودية)، الأكثر حيوية، لينعقد بقوة في 12 و13 من ديسمبر المقبل في الرياض.
يتيح لك مؤتمر ستيب السعودية 2022، الذي ينعقد في مركز أرينا بالرياض، فرصة فريدة لاستكشاف الواقع التكنولوجي والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، في ظل مشاركة نخبة من المؤسسين وقادة الأعمال والخبراء البارزين واللامعين، الذين سيتحدثون عن مسيرتهم الناجحة في العالم الرقمي.
استمتع بالأنشطة التفاعلية، وورش العمل التعليمية، وجلسات الحوار التشويقية مع أبرز الخبراء التقنيين المتميزين.
في هذا السياق تشارك نخبة من الشخصيات البارزة والمتخصصة في شتى مجالات التكنولوجيا، في أكثر من 40 جلسة حوارية شيقة، أبرزهم الدكتور نبيل عبدالقادر كوشك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC))، وتالا الجبري الشريكة في شركة "أتش أو إف كابيتال" HOF Capital))، وأحمد الجبرين الشريك في "ميراك كابيتال" (Merak Capital)، وأمل دخان الشريكة لدى "شركة غلوبال 500"، إضافة إلى عدد من المتحدثين الذين يمكنك الاستماع إليهم مباشرة! ترقب المزيد من التحديثات هنا.
وتُسلط الأجندة الرئيسية للمؤتمر الضوء على 5 مسارات للمحتوى:
· مسار ستارت: تَعَرف على أحدث التطورات والمستجدات المتعلقة بريادة الأعمال وحلول SaaS والاكتتابات العامة وطرق التفكير الحديثة، إضافة إلى المزيد من المواضيع المتنوعة، من خلال جلسات يشارك فيها أبرز صانعي التغيير العالميين.
· مسار التكنولوجيا المالية: اطلع على الرؤى العميقة المتعلقة بالخدمات المصرفية المفتوحة وBNPL وP2P وأمور أخرى.
· المسار الرقمي: تعرف على أحدث الاتجاهات في عالم التسويق الرقمي وتكنولوجيا الإعلان والعلامات التجارية والمحتوى.
· المسار المستقبلي: تَعَمّق في أحدث الاتجاهات التقنية، من خلال التكنولوجيا المستقلة والمدن الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والمزيد.
· مسار الرفاهية: اكتشف أحدث الاتجاهات فيما يتعلق بتقنيات نمط الحياة والصحة والرفاهية الجسدية والعقلية.
إذا كنت ترغب في بناء علاقات طويلة الأمد وتوسيع شبكة علاقاتك، والمشاركة في حوار مع ألمع العقول البارزة في مجال التكنولوجيا، والغوص في نقاشات شيقة، فإن هذا الحدث هو المكان المناسب لك!
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إذا كنت من أصحاب الشركات الناشئة ولديك الطموح، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الحزمة الخاصة بالشركات الناشئة لعرض منتجاتك وخدماتك أمام الخبراء والمستثمرين وأصحاب الرأس المال الاستثماري والوسائل الإعلامية المعروفة وأصحاب العقول التكنولوجية الذكية. كذلك تستطيع حجز اجتماعات فردية مع المستثمرين بشكل مسبق، وحضور ورش العمل، واكتساب المعرفة من رواد الأعمال والخبراء البارزين في عالم التكنولوجيا.
هل ترغب في عرض شركتك الناشئة في أحد أهم الفعاليات التكنولوجية التي تنعقد في ديسمبر المقبل؟ قدّم طلبك الآن.
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