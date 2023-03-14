صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والهيئات

وقّع صندوق الاستثمارات العامة اليوم، 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والهيئات؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلّي في عدد من القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد بمدينة الرياض.