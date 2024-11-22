أمين الرياض يُحدث نقلة نوعية بإعادة تشكيل قيادات الأمانة لتعزيز الكفاءة المؤسسية

كما تضمنت القرارات على مستوى البلديات تعيين المهندس فهد بن عبدالله الرميح رئيسًا لبلدية محافظة الخرج، والمهندس محمد بن عوض النفيعي رئيسًا لبلدية محافظة المجمعة، والدكتور موسى بن مفرج الدوسري رئيسًا لبلدية محافظة الغاط، والمهندس بجاد بن شنار السبيعي رئيسًا لبلدية محافظة شقراء، والمهندس حسين بن مبارك السبيعي رئيسًا لبلدية محافظة ثادق، والمهندس جهز بن عبدالله العتيبي رئيسًا لبلدية محافظة عفيف، والمهندس عبدالله بن محمد الموسى رئيسًا لبلدية محافظة الدلم، وبدر بن عيد الدلبحي رئيسًا لبلدية محافظة السليل، والمهندس سعود بن محمد آل راشد رئيسًا لبلدية الحلوة، ومتعب بن بركة بن مدلج رئيسًا لبلدية ساجر، وسعد بن عبيد أبو ثنين رئيسًا لبلدية حلبان، والمهندس ماجد بن ضحيان البقمي رئيسًا لبلدية البجادية، ومسفر بن محمد القحطاني رئيسًا لبلدية تمير، والمهندس طلال بن حنيشي الرشيدي رئيسًا لبلدية الهياثم، ومحمد بن سعود السلطان رئيسًا لبلدية روضة سدير، والمهندس أحمد بن فهد الدلبحي رئيسًا لبلدية الهدار، والمهندس إبراهيم بن سعد آل عون رئيسًا لبلدية الحيانية والبرك.