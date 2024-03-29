الشركة الوطنية للإسكان تنال جائزة peter kraljic لإدارة المشتريات

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان حصلت مؤخرًا على الاعتماد في سلاسل الإمداد والمشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، نتيجة لتميزها في تطبيق أعلى مستويات التميّز في السياسات والإجراءات العالمية في مجال المشتريات، كما تستهدف الشركة دعم الصناعات الوطنية في مجال التشييد والبناء وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها في هذا المجال مع الاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية بما ينعكس بشكل إيجابي على تنويع مصادر الدخل ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.