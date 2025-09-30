‏NHC تعلن تسجيل الاهتمام في مشروع رحاب الورود بالأحساء

أعلنت NHC عن بدء تسجيل الاهتمام في مشروع "رحاب الورود" في وجهة الورود بمحافظة الأحساء، ويُعد مشروعًا متكاملاً يضم وحدات سكنية عصرية ومرافق خدمية شاملة، تعكس التزام الشركة بتطوير مشاريع حضرية نوعية تلبي التطلعات وتوفر أنماط حياة عصرية متكاملة.
يقع المشروع على مساحة تتجاوز 135 ألف متر مربع، يضم أكثر من 1,190 شقة سكنية بتصاميم عصرية، مع بنية تحتية حديثة تضمن بيئة عمرانية متوازنة.
ويمتاز المشروع بالمرافق والخدمات التي تشمل الحدائق والمساحات المفتوحة، والمدارس للبنين والبنات، والمراكز التجارية، والمساجد، إضافة إلى مركز صحي وطوارئ، بما يوفر للسكان مجتمعًا متكامل الخدمات يلبي مختلف الاحتياجات اليومية.
يتمتع المشروع بموقع استراتيجي في قلب الأحساء، بالقرب من مواقع حيوية، مع سهولة الوصول إليه عبر شبكة طرق رئيسية.
مشروع رحاب الورود يحقق مفهوم الحياة العصرية المتكاملة من خلال وحداتها السكنية المجهزة بمطابخ حديثة، ومكيفات سبليت، وإنارة LED، إلى جانب أنظمة مكافحة الحريق المطابقة لمواصفات SASO، وضمانات تمتد حتى عشر سنوات للأعمال الإنشائية.
وللراغبين في تسجيل الاهتمام والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط : https://nhc.sa/ar/register-interest/RehabAlWorood/ يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤيتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، مواصلة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.