‏NHC تعلن تسجيل الاهتمام في مشروع رحاب الورود بالأحساء

وللراغبين في تسجيل الاهتمام والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط : ‏https://nhc.sa/ar/register-interest/RehabAlWorood/ يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤيتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، مواصلة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.