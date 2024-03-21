مجلس "جامعة الملك خالد" يقر الهيكلة الإدارية الداخلية الشاملة والهوية المؤسسية

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي – أمين مجلس الجامعة – الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، حيث تم اعتماد الهيكلة الإدارية الداخلية الشاملة للجامعة، بجميع إداراتها ووحداتها ولجانها الدائمة، وكذلك اعتماد الهوية المؤسسية للجامعة، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، هي (الإنسان والمكان والاقتصاد)، وتترجم سعي الجامعة إلى أن تكون رائدة عالميًا في بناء الإنسان، وتنمية المكان، وتعزيز الاقتصاد، وذلك من خلال العمل في بيئة أكاديمية محفزة لإنتاج المعرفة وتطبيقها، والبحث والابتكار، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، بالاستثمار الأمثل لقدراتها ومواردها.