"المعجب" يزور النيابة العامة في الجوف ويلتقي رؤساء النيابات ومديري الإدارات

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النيابة العامة بمنطقة الجوف، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة, وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية على النيابات العامة في المملكة.
واستهل الزيارة بلقاء رؤساء النيابات ومديري الإدارات ومنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وأكد أهمية العناية الفائقة بالموقوفين والسجناء وإنهاء قضاياهم بشكل عاجل، والتحقق من تمتعهم بالضمانات والحقوق المقررة لهم وفق النظام.
واستمع "المعجب" لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى بعدد من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.
وفي الختام، أكد أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوصياتهما الدائمة في تسهيل وتسريع العمل الإجرائي العدلي، والتعاون الدائم مع الجهات المختصة لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.