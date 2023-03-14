"المعجب" يزور النيابة العامة في الجوف ويلتقي رؤساء النيابات ومديري الإدارات

وفي الختام، أكد أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوصياتهما الدائمة في تسهيل وتسريع العمل الإجرائي العدلي، والتعاون الدائم مع الجهات المختصة لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.