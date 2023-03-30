بـ35 مليون درهم إماراتي.. "مجموعة المسواك" تستحوذ على أكبر العيادات الطبية بالإمارات

في صفقة جديدة استحوذت شركة المسواك الطبية على مركزَي الأنيس والبرازي بالإمارات العربية المتحدة ، تعدت قيمتها 35 مليون درهم إماراتي؛ بحضور الأستاذ محمد الحسن رئيس مجلس الإدارة لشركة المسواك الطبية والدكتور عبدالله بن صالح الكريديس الرئيس التنفيذي لشركة المسواك الطبية.
ويُعدّ مركزا الأنيس والبرازي من العلامات البارزة في إمارة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتفصيلًا: تمثّل هذه الصفقة بداية توسع جديدة لنشاط مجموعة المسواك الطبية بدول الخليج ضمن خططها للانتشار في عدد من الدول الخليجية والشرق الأوسط.
وتعتبر مجموعة المسواك الطبية أكبر مجموعة عيادات في المملكة العربية السعودية المتخصصة في طب الأسنان والجلدية والتجميل لأكثر من ١٥عامًا بعدد فروع يتجاوز الـ٩٣ فرعًا بأكثر من ١٠٠٠ عيادة داخل المملكة العربية السعودية.
وتضمّ مجموعة المسواك الطبية أكثر من ٩٠٠ طبيب وطبيبة من كوادر وطننا الغالي، ومن مختلف الجنسيات المتخصصين في طب الأسنان، وأكثر من ٢٠٠ طبيب وطبيبة مختصين في علاج الجلدية والتجميل.