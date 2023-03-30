بـ35 مليون درهم إماراتي.. "مجموعة المسواك" تستحوذ على أكبر العيادات الطبية بالإمارات

وتضمّ مجموعة المسواك الطبية أكثر من ٩٠٠ طبيب وطبيبة من كوادر وطننا الغالي، ومن مختلف الجنسيات المتخصصين في طب الأسنان، وأكثر من ٢٠٠ طبيب وطبيبة مختصين في علاج الجلدية والتجميل.