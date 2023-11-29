لقاء الفهرس العربي الموحد يثمّن دعم المملكة لمشاريع خدمة الثقافة العربية والإسلامية

وألقى المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر كلمة أشار فيها إلى ما وصل إليه الفهرس العربي الموحد، بوصفه مشروعًا ثقافيًّا عربيًّا، يمثِّل وجهًا مضيئًا من وجوه العمل العربي التعاوني المشترك، بما حقق من إنجازات على مستوى تكوين القاعدة الببليوجرافية والعمل الاستنادي والتدريب، وبما سيقدمه من خدمات جديدة، في طليعتها المكتبة الرقمية العربية الموحدة.