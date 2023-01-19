رقم قياسي جديد.. "التحلية" تنتج 6.3 ملايين م3 من المياه المحلاة يوميًا

واستعرضت "التحلية" أمام جيل الشباب الحاضر في الملتقى لمحة عن آفاق التقدم الريادي للمملكة في تحلية المياه، والفرص الواعدة في هذه الصناعة، حيث توافد على الملتقى مجموعات من طلاب وطالبات عدد من الجامعات ليتعرفوا على تفاصيل صناعة تحلية المياه المالحة بالمملكة على المستويين العملي والتاريخي، في رحلة لتوسيع الأفق والفكر والإبداع لدى الأجيال القادمة، والانتقال إلى آفاق أوسع في التقدم العلمي للاستفادة من فرص النمو الواعدة، عن طريق دعم ممكنات الريادة وجودة الحياة، وتعظيم توطين الصناعات والابتكار والمحتوى المحلي.