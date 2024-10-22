الأحد المقبل.. 10 أوراق علمية بـ"إرادة الرياض" تناقش الصحة النفسية في بيئة العمل

وأوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، أن هذا البرنامج يقام برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور أحمد بن شندل العنزي، ويأتي ضمن الفعاليات التي نظمها المجمع بهذه المناسبة العالمية المهمة على مدى شهر كامل؛ حيث شارك المجمع في عدد من المعارض والندوات التي نظمتها الجهات ذات العلاقة، وكذلك الأركان الاستشارية في الأماكن العامة، وبث الرسائل التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما يتضمنه شعار هذا العام من دلالات ومفاهيم تُبَين أهمية أن تكون بيئة العمل صحية وسليمة نفسيًّا.