الأحد المقبل.. 10 أوراق علمية بـ"إرادة الرياض" تناقش الصحة النفسية في بيئة العمل

يناقش برنامج علمي ينظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث يوم الأحد المقبل، الصحة النفسية وأهميتها في بيئة العمل، وكذلك أهمية بيئة العمل في تعزيز الصحة النفسية، عبر 10 أوراق عمل يقدّمها مختصون في مجال الصحة النفسية.
وأوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، أن هذا البرنامج يقام برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور أحمد بن شندل العنزي، ويأتي ضمن الفعاليات التي نظمها المجمع بهذه المناسبة العالمية المهمة على مدى شهر كامل؛ حيث شارك المجمع في عدد من المعارض والندوات التي نظمتها الجهات ذات العلاقة، وكذلك الأركان الاستشارية في الأماكن العامة، وبث الرسائل التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما يتضمنه شعار هذا العام من دلالات ومفاهيم تُبَين أهمية أن تكون بيئة العمل صحية وسليمة نفسيًّا.
وأوضح "الأحمري" أن المحاور التي يناقشها البرنامج تتضمن الحديث عن أسباب اختيار موضوع الصحة النفسية في بيئة العمل كشعار لهذا العام، وبيئة العمل وتأثيرها على الصحة النفسية والإنتاجية، وتأثير ضغوط العمل على مدى الرضا الوظيفي، وكذلك تأثير بيئة العمل على الحياة الاجتماعية والأسرية، وبيئة العمل الصحية في المنشآت النفسية، كذلك اليقظة الذهنية ودورها في الاحتراق الوظيفي والرفاهية النفسية لمقدمي الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة العملية، والاحتراق الوظيفي وجودة الحياة الوظيفية، والعلاج الوظيفي وبيئة العمل، والتأهيل المهني والوظيفي.